Медіасервіс MEGOGO забезпечить українську аудіодоріжку на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 та Eurosport 4К для Зимових Олімпійських ігор Milano Cortina 2026 в межах співпраці з Warner Bros. Discovery.

Зимові Олімпійські ігри Milano Cortina 2026 офіційно стартують 4 лютого та триватимуть до 22 лютого. Головні спортивні змагання планети прийматимуть італійські міста Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.



MEGOGO в межах співпраці з Warner Bros. Discovery забезпечить українську аудіодоріжку для трансляцій Milano Cortina 2026 на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 та Eurosport 4К.



Крім цього, медіасервіс покаже у повному обсязі українською чоловічий олімпійський хокейний турнір, що стартує 11 лютого і завершиться 22 числа того ж місяця. Українську аудіодоріжку також отримають усі матчі жіночого хокейного турніру, що потрапляють до лінійного мовлення каналів Eurosport.



Трансляції Milano Cortina 2026 будуть доступні на лінійних каналах Eurosport через медіасервіс MEGOGO, а також в новоствореному підрозділі «Олімпіада» в розділі «Спорт» на OTT-платформі. У цьому ж підрозділі можна буде знайти додаткові івенти, що не потраплять в етер лінійних каналів Eurosport



Перші трансляції олімпійських змагань на каналах Eurosport розпочнуться 4 лютого. Зокрема, тренування з гірськолижного спорту, змагання з керлінгу та жіночого хокею з шайбою. Урочиста церемонія відкриття на легендарній арені «Сан-Сіро» запланована на 6 лютого, початок – о 21:00 за Києвом. Коментаторами церемонії стануть Олександр Сукманський та ексчленкиня збірної України з фрістайлу Ірина Кравець.

Завершаться Зимові Олімпійські ігри Milano Cortina 2026 церемонією закриття 22 лютого.

Склад коментаторів: Олександр Сукманський, Ірина Кравець, Андрій Білик, Олександр Черненко, Володимир Звєров, Вадим Плачинда, Віталій Кравченко, Павло Посохов, Галина Вініченко, Дарʼя Кузнецова, Олександр Черненко, Вадим Шевякін, Олександр Бершеда, Анна Савчик, Марія Калюжна та інші експерти.

Олімпійська збірна України виступить на Іграх-2026 в 11 із 16 видів спорту. Усього до складу нашої команди потрапили 46 спортсменів – це найбільша кількість здобутих ліцензій з Олімпіади-2010.

Нагадаємо, у травні 2025 року українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Аудіодоріжку створює та підтримує власна команда MEGOGO, тоді як технічну та редакційну координацію здійснюють команди Warner Bros. Discovery.

Якщо у вас за замовчуванням для каналів Eurosport на MEGOGO встановлена англійська або інша аудіодоріжка, виконайте наступні прості кроки, щоб змінити її на українську:

Під час перегляду каналу Eurosport натисніть на «коліщатко» налаштувань. У меню, що з'явилося, оберіть пункт «Аудіодоріжка». Зі списку доступних варіантів виберіть «Українська».

Розклад трансляцій:

4 лютого

12:20 – 14:30. Гірськолижний спорт: Чоловіки, швидкісний спуск (тренування)

Коментаторки: Інна Волочай та Ірина Кравець

Канал: Eurosport 1

20:00 – 22:05. Керлінг: Змішані пари, груповий етап. Велика Британія – Норвегія

Коментатор: Олександр Сукманський

Канал: Eurosport 1

5 лютого

11:00 – 13:05. Керлінг: Змішані пари, груповий етап. Південна Корея – Італія

Канал: Eurosport 1

Коментатор: Олександр Бершеда

12:55 – 15:40. Хокей (жінки): Груповий етап. Швеція – Німеччина

Коментатор: Андрій Білик

15:25 – 18:10. Хокей (жінки): Груповий етап. Італія – Франція

Коментатор: Олександр Сукманський

17:25 – 20:10. Хокей (жінки): Груповий етап. США – Чехія

Коментатор: Вадим Плачинда

20:10 – 22:05. Керлінг: Змішані пари, груповий етап. Канада – Італія

Канал: Eurosport 1

Коментатор: Олександр Сукманський

20:25 – 22:45. Сноубординг: Чоловіки, Біг-ейр (кваліфікація)

Канал: Eurosport 2

Коментатор: Ірина Кравець

21:55 – 00:40. Хокей (жінки): Груповий етап. Фінляндія – Канада

Коментатор: Віталій Кравченко

6 лютого

10:40 – 15:55. Фігурне катання: Командний турнір, день 1

Канал: Eurosport 1

Коментаторки: Анна Савчик і Марія Калюжна

11:00 – 13:05. Керлінг: Змішані пари, груповий етап. Швеція – Велика Британія

Канал: Eurosport 2

Коментатор: Олександр Бершеда

15:25 – 18:10. Хокей (жінки): Груповий етап. Чехія – Швейцарія

Коментатор: Олександр Черненко

20:00 – 21:00. Програма: «Сила Олімпіади» (The Power of the Olympics), епізод 1

Канал: Eurosport 1

Коментатор: Олександр Сукманський

21:00 – 23:30. Урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026

Канал: Eurosport 1

Коментатори: Олександр Сукманський та Ірина Кравець