Олег Гончар

Американський репер і актор Снуп Догг став несподіваним учасником олімпійських подій, відвідавши матч зі змішаного керлінгу між збірними США та Канади. Поєдинок завершився перемогою американської команди з рахунком 7:5.

Під час гри Снуп Догг не обмежився роллю глядача, а й вийшов на лід і особисто спробував себе в керлінгу — розганяв камінь по доріжці та коригував його рух за допомогою спеціальної щітки, викликавши жваву реакцію трибун.

Раніше Снуп Догг був оголошений почесним тренером збірної США на Олімпійських іграх.

Також Снуп Догг узяв участь в естафеті олімпійського вогню.