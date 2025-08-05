Денис Сєдашов

Уряд Сполучених Штатів посилив міграційну політику щодо трансгендерних спортсменів. Йдеться про чоловіків, які виступають у жіночих дисциплінах. Відтепер участь у таких змаганнях розглядатиметься як негативний фактор при розгляді заяв на спортивні та робочі візи. Повідомляє insidethegames.

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) офіційно оновила правила. У новій редакції йдеться про те, що факт змагань чоловіка в жіночій категорії може стати підставою для відмови у візі типу O-1A (для осіб із видатними здібностями), а також у грін-картах категорій EB-1 і EB-2. Водночас дипломатичні представництва отримали рекомендації не схвалювати візи тим спортсменам, кого підозрюють у «спотворенні» своєї гендерної ідентичності. У деяких випадках йдеться навіть про можливу пожиттєву заборону на в’їзд.

Чоловікам не місце в жіночому спорті. USCIS закриває лазівку для іноземних спортсменів-чоловіків, чий єдиний шанс на перемогу — це змінити стать і використати біологічну перевагу. Метью Трагессер Речник USCIS

Ця ініціатива — політика адміністрації Дональда Трампа, який у 2025 році повернувся до влади та оголосив боротьбу з участю трансгендерних чоловіків у жіночих спортивних категоріях одним зі своїх пріоритетів.

Суд у Бельгії дозволив трансгендерній велогонщиці виступати серед жінок — UCI програла справу.