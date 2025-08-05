Красюк розповів про причини припинення співпраці з Усиком
Все дуже таємно
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Відомий український промоутер Олександр Красюк для World Boxing News розповів, чому припинив співпрацю з абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні Олександром Усиком (24-0, 15 КО).
«Я відчув момент. Це був правильний час, щоб піти. Я хотів, щоб Усик став триразовим абсолютним чемпіоном, і сказав, що залишуся довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона».
На прохання прояснити більше інформації, Красюк відповів:
«Я збираюся це зробити. Але залишу це для своїх мемуарів».
Усик і Красюк припинили співпрацю за місяць до бою з Даніелем Дюбуа, в якому українець здобув перемогу нокаутом у 5-му раунді.
Нагадаємо, Красюк висловився про потенційний поєдинок українця з Джейком Полом.