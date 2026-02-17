Олег Гончар

Збірна України зі стрибків з трампліна висловила підтримку скелетоністу Владиславу Гераскевичу після його дискваліфікації на Олімпійських іграх-2026.

Після завершення виступу в суперкоманді українські спортсмени стали на коліно та здійняли шоломи догори. Таким чином команда приєдналася до інших представників України, які раніше публічно підтримали Гераскевича.

У складі суперкоманди Україну представили Євген Марусяк та Віталій Калініченко. За підсумками першого раунду українці набрали 208,1 бала, посіли 14-те місце та не змогли пробитися до другого раунду.

Нагадаємо, Гераскевича було дискваліфіковано через недотримання вимог щодо екіпірування. Він планував виступати у «шоломі памʼяті» із зображеннями загиблих українських спортсменів, однак використання цього елементу забронили в МОК.