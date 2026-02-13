«CAS нас підвів»: Гераскевич — про рішення суду
Український скелетоніст заявив, що розглядатиме подальші юридичні кроки
27 хвилин тому
Фото: Getty Images
Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував рішення Спортивного арбітражного суду, який відхилив його позов проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону після дискваліфікації з Олімпійських ігор-2026. Слова наводить Reuters.
Спортсмен висловив розчарування вердиктом суду та не виключив подальших дій:
CAS нас підвів. Ми обміркуємо наші подальші кроки.
Володимир Носов передав Владиславу Гераскевичу 500 WBT (1 088 000 грн) на підтримку після Олімпіади-2026.