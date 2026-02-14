Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем та його батьком Михайлом.

«Пам’ять – це не порушення. Зустрівся з українським скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем. Вручив Владиславу орден Свободи.

В України будуть і чемпіони, і олімпійці. Та головне, що є в України, – українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію.

Дякую за вашу позицію, силу та сміливість. Слава Україні».