«Головне, що є в України, – українці». Зеленський провів зустріч з Гераскевичем
Президент нагородив відомого скелетоніста
7 хвилин тому
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем та його батьком Михайлом.
«Пам’ять – це не порушення. Зустрівся з українським скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем. Вручив Владиславу орден Свободи.
В України будуть і чемпіони, і олімпійці. Та головне, що є в України, – українці. Ті, для кого важлива правда та памʼять про спортсменів і спортсменок, яких убила росія і які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію.
Дякую за вашу позицію, силу та сміливість. Слава Україні».
Владислав прибув до Мюнхена, де проходить конференція з безпеки, відразу після засідання Спортивного арбітражного суду (CAS), який відхилив його позов проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) після дискваліфікації з Олімпійських ігор-2026.
