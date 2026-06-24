Сергій Разумовський

24 червня Міжнародний олімпійський комітет має розглянути пакет змін до Олімпійської хартії. Офіційно їхня мета — чіткіше закріпити принцип політичної нейтральності спорту та захистити олімпійський рух від зовнішнього впливу.

Запропоновані поправки посилюють положення про те, що спорт не повинен залежати від політичного втручання. Зокрема, в одному з формулювань наголошується, що МОК має гарантувати нейтралітет «у будь-який час» і бути вільним від тиску з боку урядів, культурних, суспільних чи економічних чинників. У самому комітеті пояснюють, що йдеться про захист спортсменів, змагань та Олімпійських ігор від використання у політичних цілях.

Водночас ініціатива вже викликала критику. Опоненти побоюються, що під гаслом нейтралітету МОК може створити підґрунтя для поступового повернення росії до світового спорту без повного виконання попередніх умов. Директор правозахисної організації «Глобальний атлет» Роб Келер заявив, що такий крок здатен завдати шкоди всьому олімпійському руху. За його словами, сигнал буде небезпечним: війна, системний допінг і неодноразові порушення Хартії більше не вважатимуться перешкодою для повноцінної участі.

Російський олімпійський комітет був відсторонений у жовтні 2023 року після визнання ним олімпійських структур на окупованих територіях України. МОК тоді назвав це порушенням Хартії та посяганням на територіальну цілісність України.

Після цього обмеження поступово пом’якшувалися. У грудні МОК заявив, що юних спортсменів із росії та білорусі варто допускати до міжнародних стартів без обмежень. Минулого місяця всі санкції щодо білоруських атлетів були зняті, зокрема й для відбору на Олімпіаду-2028 у Лос-Анджелесі. У МОК наголошують, що це не стосується росіян, однак припущення про аналогічне рішення щодо росії посилюються.

У травні комітет повідомив, що його юридична комісія вивчає ситуацію з російським олімпійським комітетом та антидопінговою системою на тлі розслідувань WADA. Окремо реформи передбачають вилучення з Хартії фіксованого списку міжнародних федерацій, що дасть МОК більше свободи у формуванні олімпійської програми.

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