Денис Сєдашов

В Італії в ці хвилини триває урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Цього разу традиційне шоу приймає стадіон Арена ді Верона, ставлячи крапку в головному спортивному форумі чотириріччя.

За час Олімпіади атлети зі всього світу розіграли 116 комплектів нагород. Тріумфатором загального медального заліку стала збірна Норвегії.

Для України ці Ігри виявилися непростими. Синьо-жовту команду представляли 46 спортсменів, які змагалися в 11 дисциплінах. Попри кілька близьких до п'єдесталу результатів, українській збірній цього року не вдалося вибороти медалі.