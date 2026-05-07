«Це суперечить принципам справедливості»: НОК України засудив зняття санкцій із білорусі
В організації нагадали міжнародній спільноті про роль білорусі в агресії рф
близько 2 годин тому
НОК України офіційно засудив рішення Виконкому МОК від 7 травня 2026 року про повернення білоруським спортсменам права виступати під національною символікою.
Українська сторона висловила категоричний протест, наголосивши, що зняття обмежень є безпідставним. У заяві зазначено, що білорусь залишається співучасником російської агресії, надаючи свою територію для ударів по Україні та логістичної підтримки армії рф.
У НОК підкреслили, що це рішення МОК суперечить олімпійським принципам, оскільки ситуація у військовому та гуманітарному контекстах не змінилася.
Міністерство молоді та спорту України засудило зняття санкцій World Aquatics з росії та білорусі.
