Міністерство молоді та спорту України виступило з офіційною заявою, у якій засудило рішення World Aquatics щодо відновлення прав російських та білоруських атлетів.

Очільник відомства Матвій Бідний назвав повернення національної символіки країн-агресорів ганебним кроком, що суперечить цінностям світового спорту.

У міністерстві наголосили, що легітимізація російських та білоруських спортсменів відбувається на тлі систематичних обстрілів української інфраструктури та загибелі сотень атлетів.

Спорт має об’єднувати навколо чесних правил і поваги до життя. Повернення прапора країни, яка ці правила зневажає і систематично руйнує, — тривожний сигнал для всієї спортивної спільноти.

Сьогодні наші атлети тренуються під обстрілами, і на цьому тлі будь-які розмови про «нейтральність» чи повернення атрибутики агресора виглядають ганебними та відірваними від реальності. Це рішення знецінює пам’ять про понад 650 українських спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на старт саме через збройну агресію рф.

Ми закликаємо міжнародну спільноту не ставати співучасниками легітимізації агресії через спортивні успіхи атлетів, які фактично є частиною російської пропагандистської машини.