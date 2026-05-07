Ліга конференцій. Півфінал, матч-відповідь. Крістал Пелес – Шахтар
Початок – о 22.00 за Києвом
Шахтар / Фото - Facebook
Сьогодні, 7 травня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій Крістал Пелес – Шахтар.
Гра пройде в Лондоні на стадіоні Селгерст Парк. Початок – о 22.00 за Києвом.
Головним арбітром зустрічі буде іспанець Алехандро Ернандес.
Пряма трансляція матчу пройде на медіа-сервісі MEGOGO.
У першій грі Крістал Пелес переміг з рахунком 3:1. Голами у складі анлійського клубу відзначились Ісмаїла Сарр, Даїчі Камада і Йорґен Ларсен, а у українського – Олег Очеретько.
Нагадаємо, Шахтар може напряму потрапити до основи Ліги чемпіонів.
