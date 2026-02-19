Україна – 12-та у командному спринті з лижного двоборства на Олімпіаді-2026
Норвегія здобула золото, українці піднялися з 14-го місця
близько 6 годин тому
Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець
У середу, 19 лютого, на Олімпійських іграх-2026 в Мілані відбувся командний спринт з лижного двоборства серед чоловіків. Збірна України посіла 12-те місце.
Україну представляли Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець. Після першого раунду стрибків українська команда йшла 14-ю. Шумбарець стрибнув на 103 метри та набрав 66,4 бала, а Мазурчук показав результат 93 метри (63,4 бала). У лижній частині дистанції українці зуміли відіграти дві позиції.
Перемогу здобула збірна Норвегії з результатом 41.18,0. Срібло виборола Фінляндія (+0,5), бронзу — Австрія (+22,3). Україна фінішувала з відставанням 6.27,2 від переможців, завершивши виступ у двоборстві на цих Іграх.