Олег Гончар

У середу, 19 лютого, на Олімпійських іграх-2026 в Мілані відбувся командний спринт з лижного двоборства серед чоловіків. Збірна України посіла 12-те місце.

Україну представляли Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець. Після першого раунду стрибків українська команда йшла 14-ю. Шумбарець стрибнув на 103 метри та набрав 66,4 бала, а Мазурчук показав результат 93 метри (63,4 бала). У лижній частині дистанції українці зуміли відіграти дві позиції.

Перемогу здобула збірна Норвегії з результатом 41.18,0. Срібло виборола Фінляндія (+0,5), бронзу — Австрія (+22,3). Україна фінішувала з відставанням 6.27,2 від переможців, завершивши виступ у двоборстві на цих Іграх.