Денис Сєдашов

У четвер у штаб-квартирі Олімпійського руху пройшов 14-й Олімпійський саміт, під час якого обговорили актуальні глобальні події, підготовку до Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі та Юнацьких Олімпійських ігор 2026 року в Дакарі.

Та головною новиною стала нова рекомендація міжнародним федераціям — розглянути можливість допуску російських і білоруських спортсменів до змагань із використанням національних прапорів та гімнів. Повідомляє Inside Тhe Games.

Олімпійський саміт визнав, що спортсмени, особливо юні, не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів. Спорт має бути для них джерелом надії та місцем, де всі дотримуються однакових правил і поважають одне одного.

Попри те що російський олімпійський комітет все ще офіційно відсторонений, така позиція МОК може означати швидкі зміни.

У Мілані відкрилася виставка «Олімпійські ігри – 3000 років історії».