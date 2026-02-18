Олег Гончар

У середу, 18 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудеться 12-й змагальний день. Для України це один із найнасиченіших днів турніру в Мілані.

Українці виступлять одразу у п’яти видах спорту. Після перенесення через негоду в Лівіньйо заплановано повну програму змагань з лижної акробатики. Змагальний день розпочнеться з кваліфікації у лижних перегонах, після чого відбудуться старти у жіночому слаломі та фристайлі. У денній сесії також пройдуть фінали командного спринту в лижних перегонах та жіночій акробатиці.

Окрему увагу привертає жіноча естафета з біатлону, яка стартує о 15:45. У вечірній програмі — виступ шорт-трекіста Олега Гандея на дистанції 500 метрів. О 21:15 заплановані чвертьфінали, а фінальні заїзди відбудуться о 22:27. Для української команди це один із заключних повноцінних днів виступів на Іграх-2026.

Нагадаємо, що участь Гандея під питанням, оскільки він травмувався в попередньому раунді.