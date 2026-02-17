Український біатлоніст Тарас Лесюк прокоментував свій виступ на заключному етапі чоловічої естафети на Олімпіаді-2026, де збірна України посіла 16-те місце.

Атлет зізнався, що розчарований власним результатом і не може пояснити провал на стрільбі у вирішальний момент гонки. Слова наводить Суспільне Спорт.

Насамперед хочу вибачитися перед командою та всіма, хто вірив і підтримував нас. Дуже хотілося провести свій етап якнайкраще.

Поки що не можу пояснити, що саме сталося. Ще вчора самопочуття було хорошим, здавалося, що зі стрільбою все в порядку. Але сьогодні стан був зовсім іншим, а стрільба — справді жахливою. Причин наразі назвати не можу.

Досвід виступів на четвертому етапі в мене вже був, тож не скажу, що відчував якесь надмірне хвилювання. Хотів просто виконати свою роботу так, як умію. Завдання боротися з лідерами не стояло — на останньому етапі все залежить від ситуації на трасі.

Перед стартом тренер дав певні настанови, і я намагався їх дотримуватися. Але вже на першій стрільбі щось пішло не так, а далі і самопочуття, і стрільба повністю розсипалися.