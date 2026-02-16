Представник збірної України у шорттреку Олег Гандей висловився в інтерв’ю Суспільне Спорт про вихід до чвертьфіналу Олімпійських ігор-2026 після завалу та завершення дистанції з травмою:

Зараз дуже болить травмована нога, дві ноги. Подивимся, що буде завтра. Зараз я прикладаю лід і маю надію, що воно хоч якось знімить запалення. Подивимся, що буде завтра, і вже від завтра будемо вирішувати з тренерами Польщі, бо вони мене супроводжують. Також (поспілкуємося) з моєю федерацією, вони мене підтримують.

Буду спілкуватися, думати, що краще зробити. Можливо, просто вийти на старт і хоча б якийсь час показати. А можливо і ні. Ще не знаємо, тому що дуже болить, навіть важко ходити. Подивимся, що буде завтра.