Денис Сєдашов

17 лютого — одинадцятий день ХХV зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні. Українські спортсмени виступили у лижному двоборстві та біатлоні. Змагання з фристайлу (лижна акробатика) перенесли через погану погоду.

Лижне двоборство

У змаганнях Гундерсен (великий трамплін) Дмитро Мазурчук фінішував 30-м, а Олександр Шумбарець — 31-м. Після стрибкової частини Дмитро був 34-м, а Олександр — 31-м.

Біатлон

У чоловічій естафеті виступили Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк. Українська команда з двома штрафними колами та 12 додатковими патронами завершила гонку на 16-му місці.

Тренерський штаб збірної України визначив склад на жіночу естафету на Олімпіаду-2026.