Україна визначилася з прапороносицею Олімпіади-2026
Нею стала Єлизавета Сидьорко
близько 1 години тому
Україна визначилася з другою прапороносицею на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року — нею стане шорттрекістка Єлизавета Сидьорко.
Для мене це ще більш особливо, бо я знаю, що мій тато, який зараз захищає нашу країну на фронті, буде мною пишатися і зможе сказати: «Моя донька відкриває Олімпійські ігри».
21-річна спортсменка з Харкова проведе дебютну Олімпіаду у своїй кар’єрі та буде єдиною представницею України в жіночих змаганнях із шорттреку.
У Мілані Сидьорко виступить на дистанції 500 метрів — уперше з 1998 року Україна матиме представництво в цій дисципліні.
Разом із шорттрекісткою прапор України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 нестиме скелетоніст Владислав Гераскевич.