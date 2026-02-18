Жіноча збірна України з лижної акробатики не змогла вийти до фіналу за підсумками першої кваліфікації на Олімпійських іграх-2026.

Україну у відборі представляли Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна та Неллі Попович. Під час виконання стрибків усі спортсменки припустилися помилок і впали на приземленні, що суттєво вплинуло на підсумкові оцінки суддів.

Для прямого виходу до фіналу необхідно було потрапити до топ-6. Найкращий результат серед українок показала Ангеліна Брикіна, яка посіла 13-те місце.

Попри невдалий перший раунд, українські фристайлістки зберігають шанс пробитися до вирішальної стадії через другу кваліфікаційну спробу.