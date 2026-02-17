Оновлений графік змагань з лижної акробатики на ОІ-2026: коли виступатимуть українці
Жіночі змагання відбудуться 18 лютого, чоловічі – 19 лютого
близько 8 годин тому
Організатори Олімпійських ігор 2026 року оприлюднили оновлений розклад змагань з лижної акробатики.
Кваліфікації у чоловічих та жіночих змаганнях, заплановані на вівторок, 17 лютого, не відбулися через несприятливі погодні умови й були перенесені.
У середу, 18 лютого, відбудуться вирішальні старти та буде визначено медалісток у жіночих змаганнях. Чоловіки розіграють нагороди у четвер, 19 лютого.
Україна буде представлена в лижній акробатиці вісьмома спортсменами. У жіночій програмі за нагороди боротимуться Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович і Діана Яблонська.
У чоловічих змаганнях виступлять Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов та Дмитро Котовський.
Чоловічу кваліфікацію з лижної акробатики на Олімпіаді перенесли.