Денис Сєдашов

Організатори Олімпійських ігор 2026 року оприлюднили оновлений розклад змагань з лижної акробатики.

Кваліфікації у чоловічих та жіночих змаганнях, заплановані на вівторок, 17 лютого, не відбулися через несприятливі погодні умови й були перенесені.

У середу, 18 лютого, відбудуться вирішальні старти та буде визначено медалісток у жіночих змаганнях. Чоловіки розіграють нагороди у четвер, 19 лютого.

Україна буде представлена в лижній акробатиці вісьмома спортсменами. У жіночій програмі за нагороди боротимуться Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович і Діана Яблонська.

У чоловічих змаганнях виступлять Ян Гаврюк, Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов та Дмитро Котовський.

