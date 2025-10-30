Олег Гончар

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт повідомив, що українські атлети отримали чіткі інструкції щодо поведінки в разі зустрічі з представниками РФ і Білорусі на турнірах, передає УНІАН.

Головним викликом для України на зимових Олімпійських іграх-2026 року Гутцайт назвав війну. оскільки спортсмени тренуються в складних умовах: під час повітряних тривог, ракетних обстрілів і бомбардувань. Деякі атлети змушені готуватися за кордоном через безпекову ситуацію.

Щодо участі російських і білоруських спортсменів, Гутцайт зазначив, що їхня кількість буде обмеженою. У хокеї, санному спорті та біатлоні їх взагалі не допустять.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року.

