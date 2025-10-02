Гутцайт назвав бажану кількість ліцензій України та Олімпіаду-2026
Наразі українці завоювали 18 путівок
9 хвилин тому
Фото: Facebook
Президент НОК України Вадим Гутцайт висловився про бажану кількість ліцензій на Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Слова функціонера наводить Суспільне Спорт:
Хочемо, щоб було більше 40 ліцензій. На сьогодні маємо 18, ще йдуть змагання, де їх можемо здобути. Складно йде (процес здобуття ліцензій), бо під час повномасштабної війни і готуватися, і психологічно важко. На мою думку, 40-45 ліцензій буде, щоб наша команда була представлена на зимовій Олімпіаді.
Нагадаємо, що на Паралімпіаді-2026 росіяни та білоруси виступатимуть під власними прапором та гімном.