Олімпійський вогонь зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіні подолає 12 тисяч кілометрів Італією — від Рима до стадіону Сан-Сіро в Мілані, зупиняючись у Неаполі та Барі.

Символ єдності та миру нестимуть 10 001 факелоносець, серед яких — відомі спортсмени та діячі культури.

У п’ятницю Фонд «Мілано Кортіна-2026» оголосив перші імена учасників естафети. Це сталося рівно за два місяці до запалення вогню в Олімпії, що дає старт 63-денному маршруту по всій країні.

Серед обраних — дворазовий чемпіон світу MotoGP Франческо Баньяя, знаменита тенісистка Флавія Пеннетта, яка вигравала US Open-2015 та чотири рази здобувала Кубок Біллі Джин Кінг, а також співак і художник Акілле Лауро, відомий своїм яскравим стилем.

Організатори наголошують, що ці постаті уособлюють «сучасний і новаторський дух італійської душі».

