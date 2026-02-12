Зеленський нагородив Гераскевича орденом Свободи
Президент відзначив скелетоніста за громадянську позицію
25 хвилин тому
Владислав Гераскевич / Фото: Getty Images
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №119/2026 про нагородження Владислава Гераскевича орденом Свободи.
У документі зазначено, що скелетоніст — член національної олімпійської команди України — відзначений «за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей».
Гераскевич отримав державну нагороду на тлі скандалу навколо заборони Міжнародного олімпійського комітету використовувати «шолом пам’яті» із зображеннями загиблих українських спортсменів під час Олімпіади-2026.
Нагадаємо, раніше Гераскевича дискваліфікували за шолом.