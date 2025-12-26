Зеленський підписав закон новий закон, який торкнеться спорту
Це сучасний підхід
30 хвилин тому
Володимир Зеленський / Фото - armyinform.com.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечує наукову підтримку спорту.
«Документ чітко визначає термін «науково‑методичне забезпечення у сфері фізичної культури і спорту» та встановлює сучасний підхід до планування відповідних наукових досліджень і науково‑технічних (експериментальних) розробок.
Відповідна робота може бути доречна у сферах фізіології, медицини, психології, біомеханіки та методики тренувань».
Раніше Зеленський скасував державні стипендії вісьмом олімпійським призерам.