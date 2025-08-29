Бідний назвав кількість загиблих українських спортсменів
Міністерство спорту вшанувало пам’ять загиблих захисників України
близько 2 годин тому
Міністерство молоді та спорту України вшанувало пам’ять загиблих захисників, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.
29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників і захисниць, міністр Матвій Бідний наголосив, що потрібно пам’ятати, що жертва була не абстрактна.
Саме завдяки їхньому героїзму ми сьогодні можемо жити, виховувати дітей, планувати майбутнє. А головне — ми зобов’язані продовжити їхню справу: боротися за майбутнє нашої країни, за наш суверенітет, за нашу незалежність.
За словами міністра, понад 616 спортсменів і тренерів загинули в боротьбі за Україну, демонструючи неймовірний героїзм.
Нагадаємо, раніше міністр спорту України отримав посаду у Виконкомі WADA.