Олег Гончар

Міністерство молоді та спорту України вшанувало пам’ять загиблих захисників, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників і захисниць, міністр Матвій Бідний наголосив, що потрібно пам’ятати, що жертва була не абстрактна.

Саме завдяки їхньому героїзму ми сьогодні можемо жити, виховувати дітей, планувати майбутнє. А головне — ми зобов’язані продовжити їхню справу: боротися за майбутнє нашої країни, за наш суверенітет, за нашу незалежність. Матвій Бідний

За словами міністра, понад 616 спортсменів і тренерів загинули в боротьбі за Україну, демонструючи неймовірний героїзм.

Нагадаємо, раніше міністр спорту України отримав посаду у Виконкомі WADA.