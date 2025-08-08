Бідний: «Для кожного нашого спортсмена Всесвітні Ігри є шансом реалізувати себе, а ще говорити світові про Україну»
Міністр молоді та спорту – про старт масштабного форуму
близько 1 години тому
Матвій Бідний / Фото - Facebook
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний звернувся до українських спортсменів у день відкриття ХІІ Всесвітніх ігор.
Цитує Бідного прес-служба Мінмолодьспорту.
«Віра у перемогу – основа української сили та впевненості. Українська воля до перемоги – наш характер, перевірений часом.
Для кожного нашого спортсмена Ігри є шансом реалізувати себе. А ще говорити світові про Україну, про її стійкість й боротьбу проти російської агресії».
Змагання відбуватимуться у китайському Ченду з 7 по 17 серпня.
