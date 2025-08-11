Гречко встановила світовий рекорд і стала чемпіонкою Всесвітніх ігор-2025
Ще одну медаль завоювала Анна Яковлєва
близько 1 години тому
Українка Софія Гречко стала чемпіонкою Всесвітніх ігор-2025, здобувши золото на дистанції 400 метрів у ластах з новим світовим рекордом — 3:11.88 хвилини.
Ще одну медаль у цьому виді принесла Анна Яковлєва, яка фінішувала другою та випередила представницю «нейтральної» команди, ставши срібною призеркою змагань — 3:12.27.
Ламах — бронзова призерка у підводному плаванні на Всесвітніх іграх-2025.
Поділитись