Артамонов і Макаренко — бронзові призери Всесвітніх ігор-2025
Українці завоювали на городи у фіналах підводного плавання на дистанціях 50 та 100 метрів
близько 2 годин тому
Українець Артур Артамонов здобув бронзову медаль на Всесвітніх іграх у Ченду (Китай).
У фіналі з підводного плавання на дистанції 50 метрів у біластах він фінішував третім із результатом 18,83 секунди.
Такий самий час показав і представник Італії, тож обидва спортсмени розділили третє місце.
Ще одну бронзову нагороду завоювала у плаванні у ластах на 100 м Анастасія Макаренко — з результатом 39.14 сек.
Це 18-та нагорода України на Всесвітніх іграх-2025 (7 золота, 7 срібла та 4 бронзи).
Україна увійшла до топ-5 медального заліку Всесвітніх ігор.
