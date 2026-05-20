Міжнародна федерація асоціацій муай-тай (IFMA) підтвердила, що спортсмени з Росії та Білорусі допущені до міжнародних турнірів під національною символікою у всіх вікових групах та категоріях.

Президент IFMA для прес-служби доктор Сакчі Тапсуван прокоментував рішення організації.

«Муай-тай побудований на цінностях поваги, честі, традицій та єдності. Протягом цього періоду спортсмени з Росії та Білорусі продовжували брати участь у заходах IFMA на всіх рівнях як нейтральні спортсмени, часто з дуже сильними делегаціями та значною кількістю учасників.

Водночас юні спортсмени з Росії та Білорусі ніколи не були повністю виключені з програм розвитку IFMA, оскільки діти та юні спортсмени ніколи не повинні нести тягар політичних конфліктів.

IFMA завжди вважала важливим зберігати комунікацію, дружбу та об’єднуючу силу спорту. Сьогоднішнє рішення відображає дух єдності через спорт та переконання, що спортсмени повинні мати можливість змагатися з гідністю та повагою, підтримуючи цінності Олімпійського руху».