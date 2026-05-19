Міжнародна федерація муай-тай повністю повернула росіян до змагань із прапором та гімном
Раніше вони змагалися як нейтральні атлети
25 хвилин тому
Міжнародна федерація муай-тай ухвалила рішення повернути представникам росії право виступати під своєю національною символікою.
Послаблення санкцій стосується російських спортсменів усіх вікових категорій. Тепер вони зможуть заявлятися на міжнародні турніри з використанням прапора та гімну своєї країни.
Заборона на використання національної символіки для росіян у муай-тай діяла з березня 2022 року.
«Це суперечить принципам справедливості»: НОК України засудив зняття санкцій із білорусі.
