Шелесько переміг Гордона та завоював єдину медаль України на Всесвітніх іграх у муай-тай
Дмитро став тріуфатором змагань у ваговій категорії до 57 кг
Дмитро Шелесько став чемпіоном Всесвітніх ігор-2025 у муай-тай.
Українець у ваговій категорії до 57 кг у фіналі за очками переміг представника Ізраїлю Руаха Хамеш Бічаяну Гордона (30:27). Відзначимо, що це єдина медаль України у муай-тай – Олександр Єфіменко поступився у бронзовому фіналі.
Нагадаємо, що українці завоювали 4 медалі Всесвітніх ігор у підводному плаванні.
