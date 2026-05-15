Міжнародна федерація боротьби зняла всі санкції з росії та білорусі
Тепер борці з рф та рб знову виступатимуть під своїми державними прапорами
8 хвилин тому
Міжнародна федерація боротьби ухвалила рішення про повне зняття обмежень щодо представників росії та білорусі. Організація офіційно відновила членство цих країн, дозволивши командам брати участь у міжнародних змаганнях без жодних санкційних застережень.
Тепер борці з рф та рб знову виступатимуть під своїми державними прапорами на турнірах усіх вікових категорій. Також скасовано заборону на використання національної символіки на екіпіруванні та виконання гімнів під час церемоній нагородження.
В офіційному роз'ясненні Міжнародної федерації зазначається:
Згідно з оновленими правилами участі, борці з білорусі та росії змагатимуться під своїми національними прапорами на всіх рівнях вікових груп, включаючи старшу. На формі спортсменів та персоналу тепер можуть бути ініціали країн «RUS» та «BLR», а національні гімни обох країн звучатимуть під час церемоній нагородження на змаганнях UWW, якщо їхні борці виграють золоті медалі або команда виграє чемпіонат.
