Лабунець і Кривицька принесли Україні перше золото на Всесвітніх іграх-2025
Для синьо-жовтих це перша медаль вищого ґатунку
близько 1 години тому
Українські спортсмени Іван Лабунець та Єфросинія Кривицька вибороли золоту медаль у змаганнях змішаних пар зі спортивної акробатики на Всесвітніх іграх-2025.
Дует у фіналі набрав 29,110 бала та випередив найближчих переслідувачів із Португалії (28,540) та Ізраїлю (28,250).
Перемога Лабунця та Кривицької принесла Україні перше золото Ігор-2025.
Раніше медалі Україні принесли Анжеліка Терлюга та Вечерук і Чернявська.
