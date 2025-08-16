Українська збірна здобула ще один яскравий подвійний подіум на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду. У легкій ваговій категорії серед жінок відзначилися одразу дві спортсменки.

Тетяна Біла стала срібною призеркою, продемонструвавши блискучі результати:

присідання — 207.5 кг ,

жим лежачи — 130 кг ,

станова тяга — 175 кг,

що у підсумку принесло їй 107.77 бала за Формулою IPF.

Анастасія Деревянко

Анастасія Деревянко виборола бронзову медаль, показавши:

присідання — 205 кг ,

жим лежачи — 127.5 кг ,

станова тяга — 180 кг,

із сумарним результатом 105.45 бала за Формулою IPF.

Чемпіонкою Всесвітніх ігор стала Зузанна Кула з Польщі, яка встановила світовий рекорд у присіданні — 223 кг.

Для Анастасії Деревянко ця бронза стала вже другою нагородою Всесвітніх ігор — у Бірмінгемі-2022 вона також посіла третє місце.