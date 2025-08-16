Подвійний успіх України: Біла та Деревянко вибороли медалі у паверліфтингу на Всесвітніх іграх-2025
У Ченду українки здобули «срібло» та «бронзу» у легкій категорії серед жінок, піднявшись разом на п’єдестал пошани
40 хвилин тому
Українська збірна здобула ще один яскравий подвійний подіум на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду. У легкій ваговій категорії серед жінок відзначилися одразу дві спортсменки.
Тетяна Біла стала срібною призеркою, продемонструвавши блискучі результати:
присідання — 207.5 кг,
жим лежачи — 130 кг,
станова тяга — 175 кг,
що у підсумку принесло їй 107.77 бала за Формулою IPF.
Анастасія Деревянко виборола бронзову медаль, показавши:
присідання — 205 кг,
жим лежачи — 127.5 кг,
станова тяга — 180 кг,
із сумарним результатом 105.45 бала за Формулою IPF.
Чемпіонкою Всесвітніх ігор стала Зузанна Кула з Польщі, яка встановила світовий рекорд у присіданні — 223 кг.
Для Анастасії Деревянко ця бронза стала вже другою нагородою Всесвітніх ігор — у Бірмінгемі-2022 вона також посіла третє місце.