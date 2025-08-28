Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко в Instagram прокоментував нічний ракетний обстріл України з боку росії.

Поки світ танцює навколо так званих мирних угод, саме українці розплачуються за це.

Рука, яку Трамп потиснув на Алясці — це та сама рука, яка минулої ночі віддала наказ зруйнувати ще одну будівлю та вбити щонайменше 17 українців (4 дітей). Рука путіна токсична, як Чорнобиль.

Демократам потрібно бити кулаками по столу. Якщо варварська путінська росія не хоче миру, вона має отримувати більше ударів.