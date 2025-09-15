Садурська — чемпіонка світу з фрідайвінгу
Для українки це вже сьоме золото на світових першостях
12 хвилин тому
Українка Катерина Садурська стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу за версією CMAS на турнірі, який проходить у Греції.
Катерина здобула золото у дисципліні — постійна вага без ласт (CNF), занурившись на глибину 76 метрів.
Це вже сьома перемога Садурської на світових першостях.
Нагадаємо, торік у цій дисципліні вона встановила світовий рекорд, подолавши 84 метри на чемпіонаті світу AIDA в Домінікані.
Жаркова — чемпіонка світу з фрідайвінгу.
Поділитись