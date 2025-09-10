Денис Сєдашов

Українська фрідайверка Наталія Жаркова здобула золото на чемпіонаті світу CMAS у грецькому місті Мітікас.

У дисципліні пірнання з постійною вагою у ластах (CWT) вона занурилася на рекордну для України глибину 113 метрів, випередивши найближчу суперницю на чотири метри.

Це занурення встановило новий національний рекорд і стало символічним за масштабом: глибина 113 метрів співмірна з висотою столичних хмарочосів — вище за будівлю Міністерства інфраструктури України (106 м) і трохи нижче за 27-поверховий 101 Tower (116 м).