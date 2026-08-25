Садурська здобула друге золото на чемпіонаті світу-2026 з фрідайвінгу
Українка показала результат 77 метрів
Українка Катерина Садурська стала чемпіонкою світу-2026 з фрідайвінгу за версією CMAS у дисципліні занурення з постійною вагою без ласт.
Українка успішно занурилася на глибину 77 метрів і посіла перше місце. Другою стала італійка Алесія Зеккіні, третьою — Джейд Агботон із Франції.
Для Садурської це третя медаль та друге золото на поточному турнірі. Раніше вона виграла дисципліну з постійною вагою в ластах (CWT).