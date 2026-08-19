Денис Сєдашов

Українка Катерина Садурська здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з фрідайвінгу під егідою CMAS, що розпочався на острові Роатан у Гондурасі.

Українська спортсменка посіла перше місце у дисципліні з занурення з постійною вагою в ластах (CWT), успішно підкоривши заявлену глибину 108 метрів.

Головні конкурентки українки заявили більший показник у 121 метр, однак не змогли провести занурення без помилок. Італійка Алессія Зеккіні розвернулася на позначці 114 м і піднялася без маркера, через що після 8-метрового штрафу її результат склав 106 м («срібло»).

Інша українка Наталія Жаркова дісталася заявлених 121 м, але зазнала блекауту на поверхні, через що її результат було анульовано.

Золото та національний рекорд! Шеремет виграв 50-метрівку вільним стилем на ЧЄ-2026.