Медальний залік Всесвітніх ігор-2025: Україна – у топ-7, на вершині – Німеччина
Наша команда за два змагальних дні завоювала 4 нагороди
близько 2 годин тому
Всесвітні ігри-2025 / Фото - theworldgames.org
Представляємо вам медальний залік Всесвітніх ігор-2025, які проходять у Ченду (Китай).
Україна після другого дня змагань йде займає сьому сходинку.
Всесвітні ігри-2025. Медальний залік
1. Німеччина – 18 (8 золотих медалей + 6 срібних + 4 бронзових)
2. Італія – 21 (6 + 7 + 8)
3. Китай — 5 (4 + 1 + 0)
4. Франція – 10 (3 + 4 + 3)
5-6. Швейцарія – 4 (3 + 1 + 0)
5-6. Гонконг – 3 (3 + 0 + 0)
7. Україна – 4 (2 + 2 + 0)
8. Нова Зеландія – 4 (2 + 0 + 2)
9. Іран – 3 (2 + 0 + 1)
10. Бельгія – 2 (2 + 0 + 0)
Нагадаємо, Лабунець і Кривицька принесли Україні перше золото на Всесвітніх іграх-2025.
