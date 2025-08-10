Україна завоювала 4 медалі Всесвітніх ігор у підводному плаванні
Гречко здобула золото та бронзу
22 хвилини тому
Фото: Суспільне Спорт
У третій змагальний день Всесвітніх ігор-2025 у китайському Ченду відбулися перші змагання у підводному плаванні. Збірна України у з шести запливів чотири завершила з нагородами:
Золото: Софія Гречко (200 м у моноласті)
Срібло: Олексій Захаров (400 м у моноласті), Олексій Захаров, Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєв (естафета 4x50 м у моноласті)
Бронза: Софія Гречко, Єлизавета Гречихіна, Вікторія Уварова, Анастасія Макаренко (естафета 4x100 у моноласті)
Нагадаємо, що після двох днів Всесвітніх ігор Україна у медальному заліку була сьомою.
