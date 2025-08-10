Володимир Кириченко

Збірна України завоювала чотири медалі Всесвітніх ігор у веслуванні на човнах «Дракон».

У відкритих 8-місних човнах на 500 метрів та гонці переслідування на 2000 метрів у 10-місних човнах нашим атлетам вдалося завоювати золоті нагороди.

Також в активі українців срібло на 500-метрівці і бронза на 200-метрівці у 10-місних човнах.

Збірну України з веслування на човнах «Дракон» на Всесвітніх іграх представляли: Віктор Свиридюк, Микола Верховецький, Юрій Бардашевський, Сергій Семенюк, Олександр Кальмус, Данило Кухарук, Олеся Матвієнко, Анастасія Мазуренко, Ольга Бураго, Сніжана Жигайло, Катерина Петренко, Олена Скворцова.

Зазначимо, Всесвітні ігри у Ченду проходитимуть до 17 серпня.

Медальний залік Всесвітніх ігор-2025: Україна – у топ-7, на вершині – Німеччина.