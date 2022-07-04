Тренер збірної України з кьорлінгу: «Завдяки допомозі Сергія Бубки, МОК та штату Юта в нас відмінні умови для підготовки»

Ерккі Лілл розповів XSPORT про тренування підопічних у США напередодні старту сезону

Ерккі Лілл з підопічними / Utah Olympic Legacy Foundation for The Curling News

Головний тренер збірної України з кьорлінгу Ерккі Лілл в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT розповів про тренувальний табір підопічних в США, який став можливий завдяки спільним зусиллям президента НОК України Сергія Бубки, Міжнародного олімпійського комітету та американського штату Юта, про психологічний стан команди під час війни на Батьківщині, плани на сезон та багато іншого.

Нагадаємо, що українські кьорлінгісти завдяки унікальній тристоронній програмі 16 травня прибули до США та отримали можливість розпочати підготовку до сезону. На аренах Olympic Oval та Ogden Icesheet працюють дев’ять українців: чотири хлопця та п’ять дівчат.

фото - Всеукраїнська федерація кьорлінгу фото - Всеукраїнська федерація кьорлінгу

У нас відмінні умови підготовки до нового сезону. Перший тиждень команда адаптувалась до нового режиму дня, а потім ми починали тренуватися, поступово додаючи навантаження та тренування поза льодом. Команда бере участь у бігових заходах, регулярно ходить до зали та басейну. Ми тренуємось на двох аренах в Olympic Oval та Ogden Icesheet.

Ми чули, до цей збір став можливий завдяки спільній роботі президента НОК України Сергія Бубки, МОК та штату Юта. Розкажіть будь ласка про організацію зборів.

Так, ви праві, ці збори стали можливими за допомоги Сергія Бубки, МОК та штату Юта. І всі наші спортсмени вдячні кожному, хто допомагав в цьому. Підготовка та організація табору зайняла тривалий процес, але всі, хто над цим працював, вклали максимум зусиль до самого прибуття спортсменів вже на американську землю, і досі продовжують підтримувати команду.

фото - Всеукраїнська федерація кьорлінгу фото - Всеукраїнська федерація кьорлінгу

Знаєте, насправді, кожен спортсмен зараз намагається підтримати свою країну як може. Наші атлети вкладають максимум своїх зусиль, аби підготуватися до нового сезону та показати на що здатна Україна.

Як вам з точки зору тренера працювати з підопічними в такий складний час? Доводиться працювати з їх психологією?

Думаю, будь який тренер скаже вам, що кожен спортсмен є унікальною особистістю, і вимагає індивідуального підходу до тренувань. А якщо говорити про психологічний аспект, то найскладніший період був з середини березня і до початку квітня, коли спортсменам потрібно було зосередитися на підготовці до чемпіонату Європи, але вони не могли отямитися після початку війни. Це, справді, було дуже важко.

Розкажіть, будь ласка, які плани у команди на цей сезон?

Ми зараз велику увагу приділяємо підготовці до чемпіонату Європи групі В та групі С. Також наші спортсмени виступлять на декількох турнірах в форматі mixed doubles. Паралельно готуємось до чемпіонату світу серед юніорів. Можу вам пообіцяти, що на кожному турніри ми зробимо все аби показати свій найкращий результат.

На даний момент, до нового сезону готуються чотверо хлопців та п’ятеро дівчат. Усі сильні, цілеспрямовані та мають щире бажання захищати честь України

фото - Всеукраїнська федерація кьорлінгу фото - Всеукраїнська федерація кьорлінгу

Чесно, у США команду прийняли дуже щиро та тепло. Тут усі справді підтримують Україну. Багато жителів Солт-Лейк-Сіті цікавилися як почуваються рідні та друзі кожного члена команди. Також, що цікаво, практично на кожній будівлі тут можна побачити прапор України чи інші символи нашої країни.

Чи задоволені ви як загалом спортсменів підтримують під час війни?

Спорстмени отримали все необхідне для підготовки до нового сезону. Кожен учасник команди вдячний Національному олімпійському комітету за це.

фото - Всеукраїнська федерація кьорлінгу фото - Всеукраїнська федерація кьорлінгу