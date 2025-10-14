«Президент» після відсидки погрожує забрати титули в Усика
Ібеабучі хоче стати абсолютним чемпіоном
близько 1 години тому
Нігерійський 52-річний боксер Айк Ібеабучі (21-0, 16 KO) в інтерв’ю WBN назвав цілі після переможного повернення на ринг:
Моє повернення не було через цікавість – це була обіцянка. Обіцянка собі та світові, що я тут, щоб завершити те, що почав. Усик – людина на вершині, великий чемпіон, але його правління тимчасове. Я повертаюся не заради приведення себе у форму. Я повертаюся за званням абсолютного чемпіона. Кожен бій відтепер і доки я не дійду до Усика, це послання дивізіону, що «Президент» налаштований серйозно.
Відзначимо, що Ібеабучі був перспективним проспектом хевівейту в кінці 90-х, але потрапив до в’язниці після звинувачень у спробі зґвалтування та побитті працівниці готелю. У серпні Айк повернувся на ринг після 26-річної паузи.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.