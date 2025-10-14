Захисник Динамо Крістіан Біловар пропустить ще мінімум десять днів тренувального процесу. Вінгер киян Анхель Торрес, який раніше був травмований, уже розпочав бігову роботу. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

У Торреса не так швидко, як очікувалося, заростає надрив м’яза передньої поверхні стегна. Насправді, на цьому тижні колумбієць вже почав бігову роботу, а вже на наступному очікується його повернення до загальної групи.

Набагато гірша ситуація з Крістіаном Біловаром. За нашою інформацією, йому треба лікувати надрив м’яза ще днів 10 у домашньому режимі.