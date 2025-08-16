Українські паверліфтери завоювали ще три медалі на Всесвітніх іграх
У скарбнички синьо-жовтих 40 нагород
близько 2 годин тому
Україна поповнила медальну скарбничку трьома нагородами у змаганнях з паверліфтингу у середній ваговій категорії на Всесвітніх іграх-2025.
Срібними призерами стали Лариса Соловйова та Віталій Коломієць, а Микола Баранник виборов бронзову медаль.
Загалом українська збірна вже має 40 медалей на турнірі: 15 золотих, 12 срібних та 13 бронзових.
