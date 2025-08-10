Україна увійшла до топ-5 медального заліку Всесвітніх ігор
У скарбничці «синьо-жовтих» 16 нагород
близько 1 години тому
Фото: СКУ
Після третього змагального дня Всесвітніх ігор-2025 збірна України піднялася на четверте місце медального заліку. 10 серпня українці завоювали 12 нагород – 5 золотих, 5 срібних та дві бронзові нагороди.
Всесвітні ігри-2025. Медальний залік
1. Німеччина – 11 + 8 + 5
2. Китай – 11 + 3 + 1
3. Італія – 7 + 11 + 11
4. Україна – 7 + 7 + 2
5. Франція – 4 + 6 + 5
Нагадаємо, що 4 медалі були завойовані у підводному плаванні.
