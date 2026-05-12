Україна вперше в історії виборола срібло чемпіонату світу з шашок-100
Українці у вирішальній зустрічі поступилися Латвії
близько 1 години тому
Збірна України з шашок-100 вперше в історії завоювала срібло на чемпіонаті світу у Франції. Раніше найкращими показниками команди були четверті місця у 1992 та 2000 роках.
Українці поступилися переможцю — збірній Латвії лише трьома очками у підсумковій таблиці.
Склад синьо-жовтих: Юрій Анікєєв, Матвій Колесніков, Юрій Бобков, Іван Антоненко та Василь Пікняр.
Білорусь повертається. МОК рекомендував відновити права країни у міжнародному спорті.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись